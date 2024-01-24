ЦИК РФ утвердила форму избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах

Центральный Избирком России в среду утвердил форму избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах, которые состоятся в марте.

Бюллетень будет напечатан на белой бумаге с фоновой защитной сеткой зеленого цвета на лицевой стороне.

В бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов будут размещены в алфавитном порядке. Части бюллетеня, отведенные для каждого кандидата, будут одинаковыми по площади.

Текст в бюллетене будет напечатан на русском языке. Также может использоваться государственный язык республики, входящей в состав РФ, и языки народов России на территориях их компактного проживания.

Одновременно утвердили форму избирательного бюллетеня для голосования с помощью КОИБ.