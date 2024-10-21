ЦИК: Санду после подсчета 90% протоколов получает 37%, Стояногло 28%, Усатый 13%

Центральная избирательная комиссия Молдавии опубликовала данные президентских выборов в стране после обработки 90% протоколов. Согласно предоставленным на сайте ведомства данным, с 37% голосов лидирует действующая президент Майя Санду.

Отмечается, что следом за Санду идет экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло (28%). Замыкает тройку лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, заручившийся поддержкой 13% проголосовавших молдаван.

Таким образом, поскольку никто не набрал необходимых более 50% голосов в первом туре, то теперь будет второй.

Санду на проведенном все-таки брифинге перед прессой заявила, что озвучит свои дальнейшие действия после итогов выборов и референдума по вступлению Молдавии в ЕС.