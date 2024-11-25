Cторонник России Джеорджеску идет на втором месте на выборах президента Румынии с 21,07% голосов

Основатель и лидер Социал-демократической партии Румынии Марчел Чолаку пока побеждает на выборах президента страны, набирая к данной минуте 23,63% голосов, свидетельствуют данные ЦИК. Всего подсчитаны 25,79% протоколов.

Следом за Чолаку идет сторонник союза с Россией, независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Политику удалось заручиться поддержкой 21,07% голосов избирателей.

Третьим идет являющийся ярым противником военной и финансовой помощи Украине, председатель «Союза за объединение румын» Джордже Симион. За него проголосовали 15,70% имеющих право голоса румын.

Замыкает четверку выступающая против России лидер политического движения «Союз за спасение Румынии» Елена Ласкони с 10,74% голосов.

Напомним, выборы, которые прошли в Румынии в воскресенье, 24 ноября, проводятся один раз в пять лет.