ЦИК Украины: Зеленский продолжит исполнять полномочия президента и после истечения их срока

Владимир Зеленский продолжит исполнять полномочия президента Украины даже после истечения их срока. Об этом заявил зампред ЦИК Сергей Дубовик в комментарии украинской службе «Радио Свобода».

«Сколько бы ни было спекуляций по этой теме, в Конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины», – сказал Дубовик.

Он напомнил, что во время военного положения выборы не могут быть проведены по украинским законам, а с истечением срока полномочия президента не переходят автоматически кому бы то ни было.

На днях Владимир Зеленский заявил, что «выборы сейчас будут не ко времени». Он назвал безответственным «вброс в общество тематики выборов».