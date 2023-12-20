ЦИК зарегистрировал 16 заявок от претендентов в кандидаты на выборах президента РФ

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что 16 претендентов на выборах президента России уже подали заявки. Об этом она рассказала в среду, 20 декабря, на заседании комиссии. Ее слова приводят РИА Новости.

Ранее мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин стал первым, кто подал заявку на участие в выборах главы государства. Он является самовыдвиженцем. Голосование будет проходить с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочные выборы назначены на 25 февраля. Инаугурация избранного президента РФ запланирована на 7 мая 2024 года.

«На сей момент уже поступили заявки от 16 таких претендентов», – сказала Памфилова.

Центризбирком также зарегистрировал группу избирателей в поддержку кандидатуры Путина на предстоящих выборах.

Ранее также был установлен срок подачи заявок в ЦИК. Так, кандидаты-самовыдвиженцы должны подать свои документы до 27 декабря 2023 года, а кандидаты от партий – до 1 января 2024-го.

19 декабря съезд ЛДПР выдвинул руководителя партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты РФ. Сообщалось, что решение было принято путем тайного голосования. О своих планах подать заявку ранее также сообщал политик, член партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин.

В ноябре о своем желании баллотироваться в президенты РФ сообщила журналист, депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова.