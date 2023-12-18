Путин стал первым, кто подал документы на выдвижение на должность президента РФ

Президент России Владимир Путин стал первым, кто подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента страны в 2024 году. Глава государства в понедельник, 18 декабря, приехал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Кадры приезда Путина опубликовал в своих соцсетях журналист ВГТРК Павел Зарубин.

16 декабря кандидатуру действующего президента в качестве самовыдвиженца поддержала инициативная группа избирателей. Для регистрации Путину нужно было собрать 300 тысяч подписей.

Выборы президента РФ будут проходить с 15 по 17 марта. Инаугурация избранного президента страны запланирована на 7 мая 2024. В дни проведения выборов участки будут работать с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Первыми откроются участки в самых восточных регионах России, последними – в самых западных.

Путин официально заявил о том, что будет выдвигаться на новый срок, 8 декабря во время церемонии награждения участников специальной военной операции. На кадрах, которые опубликовал Зарубин слышно, как российского лидера просят остаться на своем посту жены бойцов.

Путин был избран президентом РФ в 2018 году. Эту же должность он заняла в 2012 году. Ранее президентом являлся экс-премьер министр страны Дмитрий Медведев.