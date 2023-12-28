ЦИК зарегистрирует доверенных лиц Путина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрирует доверенных лиц кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, сообщают РИА Новости. По информации источника, регистрация пройдет в четверг, 28 декабря.

В среду, 27 декабря, в России стартовал период сдачи подписей и регистрации кандидатов на пост президента РФ на выборах 2024 года. Кандидаты могут назначать своих доверенных лиц, которые имеют право вести агитационную деятельность. Также, в некоторых случаях им позволяется выступать от имени кандидата перед избирателями.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Они будут проходить три дня – с 15 марта. Досрочные выборы стартуют 25 февраля.

Кандидатами на должность главы России стали Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Ранее ЦИК не допустил журналиста Екатерину Дунцова к участию в выборах президента России. Она подала иск к комиссии, однако 27 декабря Верховный суд также не допустил уроженку Красноярска на выборы президента.