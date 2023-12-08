«Цивилизованный развод»: чего достигло СНГ за время своего существования

8 декабря 1991 года было создано Содружество Независимых Государств (СНГ) — организация, которая должна была сохранить взаимодействие между бывшими республиками Советского Союза.

Политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал нам о плюсах и минусах данной организации сквозь года.

Помогла избежать конфликтов

«Главное достижение СНГ — это цивилизованный «развод» бывших советских республик. Потенциальных конфликтов между бывшими республиками СССР удалось избежать как раз с помощью инструментов Содружества Независимых Государств», — напомнил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжил он, благодаря СНГ удалось сохранить единую транспортную инфраструктуру, например, в железнодорожном сегменте. Соответствующая комиссия межгосударственного статуса до сих пор определяет технические правила эксплуатации ЖД-транспорта на постсоветском пространстве.

Также благодаря Содружеству появился ЕАЭС — Евразийский экономический союз, который не только состоит из членов СНГ, но и учится на ошибках предшественника, чтобы не повторить их.

Фото: [ Пресс-служба МИД РФ/©РИА Новости ]

Скрепить не удалось

«Однако организация изначально была мертворожденной. Попытка скрепить постсоветское пространство и сохранить экономические связи в условиях, когда каждое из уже де-факто независимых государств видело свой собственный путь развития, было невозможно, именно поэтому проект был обречен существовать по большей части на бумаге», — отметил эксперт.

Большинство членов содружества, считает политолог, вели политику многовекторности — ориентировались не только на Россию и друг на друга, но и на крупных в экономическом отношении соседей — Запад и Китай, как это, например, делал Казахстан. Киргизия, Таджикистан и Азербайджан смотрели в сторону Турции, Молдавия — в сторону Румынии. У стран не было единого направления для развития, констатировал Сипров.

Дальнейшая судьба СНГ, по мнению политолога, это деградация и медленный распад, если смотреть с негативной точки зрения, или переход в более соответствующие современным реалиям форматы, если с позитивной.

Ранее Путин заявил, что многие страны специально расшатывают стабильность СНГ.