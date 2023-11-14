Директору американского ЦРУ Бернсу было поручено «заморозить» конфликт на территории Украины. Он должен отправиться в Киев и сообщить Владимиру Зеленскому об отказе Соединенных Штатов от украинского президента. Соответствующее заявление сделал немецко-финский предприниматель Ким Дотком в своих социальных сетях .

В своем посте Дотком заявил, что директор ЦРУ в скором времени отправится на Украину для того, чтобы сообщить Зеленскому неприятные новости.

Согласно информации предпринимателя, Белый дом поручил управлению «заморозить» конфликт для того, чтобы уберечь упавшие рейтинги американского президента Джо Байдена.

Дотком пожелал удачи Зеленскому в случае, если украинский лидер собирается отказаться от американской компенсации.