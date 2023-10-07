Тунис поддержал палестинцев после эскалации конфликта в Израиле

Тунис выразил полную и безоговорочную поддержку действиям Палестины, заявив, что арабы имеют полное право на возвращение земель, оккупированных Израилем. Соответствующее заявление было опубликовано канцелярией президента Туниса Кайса Саида.

В канцелярском заявлении говорится о том, что территории Палестины уже десятки лет находится под оккупацией Израиля. Там заявили, что народ Палестины имеет право на то, чтобы их вернуть и создать собственное государство, столицей которого станет Иерусалим.

Там также заявили о том, что Тунис призывает международное сообщество принять историческую ответственность и помочь в прекращении «жестокой оккупации Палестины».

РФ, в свою очередь, призывает израильскую и палестинскую стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.