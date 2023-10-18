Турецкая партия потребовала отклонить заявку Швеции на вступление в НАТО

Вслед за этим и сама Турция должна покинуть Северо-Атлантический блок, так считает глава политической силы «Родина» Догу Перинчек.

По его мнению, турецкое правительство должно положить конец расширению этого военного альянса. Тем более это является крайне важным в текущей ситуации, когда саму Турцию фактически отлучили от НАТО.

«Великое национальное собрание Турции должно отклонить присоединение Швеции. Выход из НАТО сейчас является вопросом жизни и смерти для Турции», - подчеркнул он.

Его слова привели РИА Новости. Выйдя из блока, Турция сможет блокировать заговоры Соединенных Штатов, так считает Перинчек. Он добавил, что такой шаг дополнительно консолидирует все внутренние силы в стране.