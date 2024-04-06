Турецкие власти отменили безвизовый въезд в страну для граждан Таджикистана

Теперь все таджикские граждане при въезде в Турцию должны предъявлять полученную визу. Такой указ выпустил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Его опубликовало издание Resmi gazete, официальный вестник правительства.

Данная мера была предпринята на основе законов об иностранцах и о международной защите.

«Принято решение отменить безвизовый режим при поездках в Турцию граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами», - указано в опубликованном документе.

Это правило входит в силу немедленно после публикации данного указа.

Ранее Эрдоган подписал указ о выходе Турции из ДОВСЕ - Договора об обычных вооруженных силах в Европе. До этого из договора уже вышла Россия, вслед за ней документ денонсировали Соединенные Штаты и НАТО.