С 8 апреля Турция выходит из договора ДОВСЕ из-за роста международной напряженности

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе Турции из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликован на правительственном портале Турции.

Документ вступит в юридическую силу с 8 апреля. В ноябре 2023 года из ДОВСЕ вышла Россия. Сразу после этого аналогично поступили НАТО и США. Тогда Реджеп Тайип Эрдоган выступал против данного решения и призывал участников организации воссоединиться, напоминает газета Yeni Şafak. Нынешнее решение президента Турции продиктовано международной обстановкой, которая в настоящее время сильно напряжена.

Выход Турции из ДОВСЕ позволит ей увеличить численность основных категорий обычных вооружений и техники. При этом необходимости информировать об этом членов организации уже не будет.

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