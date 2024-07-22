Турецкий депутат Гюр: патриарха Варфоломея надо лишить гражданства Турции

Константинопольский патриарх Варфоломей ведет антитурецкую деятельность, и если он продолжит это делать, то его надо лишь за это гражданства. В этом уверен Эмин Фахин Гюр, замглавы турецкой политической партии АТА и депутат Меджлиса. Его мнение привели РИА Новости .

Он отметил, что патриарх Варфоломей, так же, как американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидифор, слишком много себе позволяют. Если они продолжат свою политику, то их необходимо лишить турецкого гражданства.

«Неприемлемо, чтобы Варфоломей и Элпидофор, которые не могут выезжать за границу без разрешения, выступали на международных платформах с антитурецкими заявлениями», - указал он.

Гюр заявил, что одним из поводов для такого мнения стало участие патриарха в конференции по Украине, которая состоялась в Швейцарии. Турецким властям пришлось даже заставить организаторов мероприятия убрать из списка подписей в итоговом коммюнике греческий патриархат Стамбула. Элпидифор, в свою очередь, недавно говорил о незаконной оккупации турецкими военным Северного Кипра.

Ранее глава Турции Эрдоган высказал от лица правительства недвусмысленное желание вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена. Такое заявление он сделал по итогам очередного саммита НАТО.