Турецкий депутат Гюр: патриарха Варфоломея надо лишить гражданства Турции
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Константинопольский патриарх Варфоломей ведет антитурецкую деятельность, и если он продолжит это делать, то его надо лишь за это гражданства. В этом уверен Эмин Фахин Гюр, замглавы турецкой политической партии АТА и депутат Меджлиса. Его мнение привели РИА Новости.
Он отметил, что патриарх Варфоломей, так же, как американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидифор, слишком много себе позволяют. Если они продолжат свою политику, то их необходимо лишить турецкого гражданства.
«Неприемлемо, чтобы Варфоломей и Элпидофор, которые не могут выезжать за границу без разрешения, выступали на международных платформах с антитурецкими заявлениями», - указал он.
Гюр заявил, что одним из поводов для такого мнения стало участие патриарха в конференции по Украине, которая состоялась в Швейцарии. Турецким властям пришлось даже заставить организаторов мероприятия убрать из списка подписей в итоговом коммюнике греческий патриархат Стамбула. Элпидифор, в свою очередь, недавно говорил о незаконной оккупации турецкими военным Северного Кипра.
Ранее глава Турции Эрдоган высказал от лица правительства недвусмысленное желание вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена. Такое заявление он сделал по итогам очередного саммита НАТО.