Турция захотела стать полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества

Турецкие власти поставили перед собой цель по полноценному вхождению в ШОС. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил об этом по итогам саммита НАТО, его слова прозвучали на телеканале TRT Haber.

По утверждению турецкого лидера, его страна хочет стать из наблюдателя в ШОС полноправным членом данной организации.

«Теперь она должна присоединиться к шанхайской пятерке», - указал он.

Эрдоган подчеркнул, что уже обсуждал вопрос вступления в ШОС с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. После прошедшего в Астане саммита данной организации турецкий президент уже заявлял намерения своего государства активизировать сотрудничество и развивать отношения как с Россией, так и с Китаем.

Ранее про возможность турецкого посредничества в деле прекращения украинского конфликта высказался Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Он указал, что Эрдоган не сможет стать посредником в переговорном процессе.