Усилия Организации Объединенных Наций возобновить договор по вывозу зерна с Украины обречены на провал, поскольку Америка и Евросоюз не пойдут на смягчение антироссийских санкций.

ООН заявляет, что планирует договориться со всеми заинтересованными сторонами о перезапуске черноморской зерновой сделки. Она утверждает, что добьется от западных стран выполнения российских условий. Про это рассказал Хасан Октай, руководитель турецкого аналитического центра Kafkassam.

«Если это произойдет, то фактически получится, что Москва побеждает в продолжающемся российско-украинском конфликте», - подчеркнул эксперт.

Его слова привело ТАСС. Именно поэтому, считает Октай, Запад не станет смягчать антироссийские санкции, поскольку такой шаг для него неприемлем. Глава центра напомнил, что ООН еще год назад обещала смягчение рестрикций в отношении РФ, но не добилась ничего.