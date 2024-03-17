Украинскому руководству стоит навсегда забыть о Крыме и о своих мечтах вернуть себе полуостров. Соответствующее заявление сделал турецкий политик Унвер Сель, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Сель призвал Киев проявить уважение по отношению к решению жителей полуострова, проголосовавших в ходе референдума за возвращение в состав России. Он рекомендовал украинскому руководству оставить идею возвращения Крыма и отказаться от данного вопроса без каких-либо ожиданий.

Политик также выразил мнение, что призывы коллективного Запада о возвращении полуострова являются нереалистичными. Он подчеркнул, что и Запад, и Украины должны в первую очередь заботиться о том, чтобы не потерять имеющуюся территорию.

Ранее Мурадов заявил, что коллективный Запад не признает крымский референдум из-за срыва планов по постройке военной базы.