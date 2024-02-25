Попытка военной интервенции Украины в отношении крымского полуострова может стать причиной для полноценного начала Третьей мировой войны. Соответствующее заявление сделал турецкий политик Унвер Сель в интервью для информационного агентства РИА Новости .

Недавно украинский президент Владимир Зеленский заявил телевизионному каналу Fox News, что не станет идти на какие-либо соглашения, схожие с минскими. Он заявил, что Киев приготовится к новому контрнаступлению для того, чтобы «развить успех» в акватории Черного моря. Украинский лидер пообещал устроить России несколько «сюрпризов».

В свою очередь политик заявил, что украинская сторона не должна рассматривать вероятность военной интервенции в Крыме, так как это будет означать старт Третьей мировой войны. Сель заявил, что если действующее украинское «неонацистское правительство» повторит ошибки своих предшественников, то они сами же пострадают от последствий.

Сель подчеркнул, что население полуострова раньше сопротивлялось нацистам, и будет сопротивляться им снова.

Он также указал на то, что в 2014 году у Крыма не было выбора, кроме как войти в состав РФ. По словам политика, обсуждать принадлежность полуострова бесполезно, так как данный вопрос был однозначно закрыт еще 10 лет назад.