Турецкому авиаперевозчику запретили полеты над Европой из-за связей с Россией

Такое решение было принято в четверг, 28 марта, и оно немедленно вступило в силу. Его довели до всех государств, которые входят в Евросоюз. Основанием для него стал некий санкционный регламент, который был разработан еще в 2014 году. Власти ЕС считают, что контроль над турецкой авиакомпанией принадлежит не Турции, а представителям РФ.

Журналисты сообщили, что данная авиакомпания совершала полеты в Швейцарию, планировала летать в ряд городов Германии, от Берлина до Штутгарта, а также в Грецию. До этого компании отказали в совершении рейсов в Финляндию.

По имеющимся данным, авиаперевозчик Southwind был создан два года назад. Одна из его основных целей – перевозка россиян в Турцию, поскольку поток граждан РФ на турецкие курорты очень высок.

Ранее западные СМИ сообщили, что ЕС направит замороженные российские активы не на помощь Украине, а на различные судебные иски. Европейский Центробанк выступает против того, чтобы доходы от денег, принадлежащих РФ, отправлялись в Киев. Он предлагает поискать другое решение.