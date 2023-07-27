Туристам запретят посещать Арабатскую стрелку в Крыму

Крымское пограничное управление ФСБ сообщило, что для гражданских лиц ограничат проход на косу Арабатская стрелка. Такие меры связаны с обеспечением безопасности жителей полуострова, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Решение принято оперативным штабом Крыма, который возглавляет Сергей Аксенов.

«С 20.00 31 июля 2023 года пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещен… Данные меры вводятся до особого распоряжения и необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории Республики Крым», – сообщило ведомство.

Отмечается, что ограничения не распространяются на сотрудников и специалистов экстренных оперативных служб, военных и работников специальных и медицинских служб.

Арабатская стрелка расположена на северо-востоке Крыма. Она соединяет полуостров с Херсонской областью конечными пунктами в районе Геническа и города Щелкино. Коса отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Ее длина составляет 113 км.

В феврале 2022 года ВСУ подорвали автомобильный мост, который соединял косу с Геническом.

В Крыму введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такие же меры приняли в Белгородской, Курской и Брянской областях.

ВСУ предпринимают попытки атаковать полуостров. В ночь на 17 июля с помощью надводных беспилотников был подорван Крымский мост, соединяющий полуостров с южным федеральным округом России. В результате было повреждено автомобильной полотно и погибли люди. Также на прошлой неделе украинские военные запускали в сторону полуострова беспилотники. Жертвой одного из них в поселке Раздольное стала девочка-подросток, получившая травмы в результате детонации.