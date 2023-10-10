Турция готова стать посредником между Палестиной и Израилем

Турция сообщила Израилю и Палестине о своей готовности стать посредником в решении конфликта между сторонами, сообщил дипломатический источник РИА Новости .

Отмечается, что Анкара также рассматривает свою территорию для мирных переговоров по палестино-израильскому кризису и встречи лидеров двух государств.

«Буквально вчера господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган) провел телефонную беседу с обоими лидерами (Израиля и Палестины). Могу сказать, что это были очень конструктивные переговоры. Господин президент призвал стороны к прекращению огня и возобновлению переговоров», – сообщил собеседник издания.

Он подчеркнул, что Турция продолжает находиться в постоянном конфликте с западными партнерами по ситуации в Израиле. Источник отметил, что расширения географии этого кризиса приведет к серьезным последствиям.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Палестинский лидер через Эрдогана призвал мировую общественность осудить блокаду сектора Газа Израилем. Аббас назвал действия Тель-Авива бесчеловечными.

7 октября палестино-израильский конфликт обострился с новой силой. В этот день боевики ХАМАС, которым принадлежит власть в секторе Газа, выпустили по Израилю до 5000 ракет. Руководство движения объявило о начале операции «Наводнение Аль-Аксы», цель которой заключается в освобождении территорий, которые «оккупированы» Израилем.