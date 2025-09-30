Турция готова взять на себя больше ответственности за урегулирование на Украине

Турция готова взять на себя более значительную роль в урегулировании украинского конфликта. Такое заявление сделал Совет безопасности республики после экстренного совещания под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает ТАСС.

Совбез Турции провел заседание под руководством президента Тайипа Эрдогана, посвященное ситуации вокруг Украины. В опубликованном коммюнике отмечается, что была проведена всесторонняя оценка текущей обстановки. Члены Совбеза выразили серьезную озабоченность недавними инцидентами, которые, по их мнению, свидетельствуют о реальном риске дальнейшего распространения конфликта.

В ответ на растущую напряженность Анкара официально заявила о своей готовности взять на себя более значительную роль в процессе мирного урегулирования. Турция, сохраняющая контакты с обеими сторонами, позиционирует себя как ключевой и нейтральный посредник.

Ранее сообщалось о том, что Эрдоган и Трамп договорились о стратегическом сотрудничестве своих стран в области атомной энергетики.