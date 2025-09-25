Эрдоган и Трамп договорились о стратегическом сотрудничестве своих стран в области атомной энергетики

Турция и США заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики. Документ, подписанный в Белом доме, открывает новые возможности для углубления партнерства между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС.

Анкара и Вашингтон сделали серьезную заявку на укрепление союза в энергетической сфере. В ходе визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в США стороны подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области гражданского атома. Церемония подписания прошла в Белом доме после личных переговоров президентов.

Как отметил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар, этот документ инициирует новый процесс, который выведет многомерное партнерство на более глубокий уровень. Ожидается, что совместная работа в рамках соглашения принесет взаимную выгоду как Турецкой Республике, так и Соединенным Штатам.

