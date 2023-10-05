Турция готовит встречу по разрешению конфликта на Украине

Турецкие власти осуществляют подготовку к большой международной встрече, на которой планируется обсудить способы разрешения конфликта на территории Украины. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник рассказал информагентству, что в данный момент встречу планируется провести в конце месяца в Стамбуле. Сообщается, что присутствовать на ней должны советники по нацбезопасности различных государств, в том числе и американский советник Джейк Салливан.

Источники также поделились, что на встрече они будут обсуждать способы достижения «прочного мира» на украинской территории.

Агентство напомнило, что встречи по тому же вопросу уже проводились в Дании и в Саудовской Аравии, в июне и августе соответственно.