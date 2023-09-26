Турция категорически отвергла все обвинения в помощи РФ в обходе западных санкций

Турецкие власти сейчас начали собственное расследование по поводу включения США в санкционный список ряда компаний из Турции. Об этом журналистам из РИА Новости сообщил их источник из дипломатических кругов этой страны. По утверждению турков, они ведут исключительно прагматичную политику, соблюдая собственные интересы. При этом они не подключаются к западным санкциям, но и не помогают РФ обходить их.

«Мы, прежде всего, учитываем свои национальные интересы. Как можно обвинять нашу страну, ссылаясь на необоснованные обвинения?» - задается вопросом источник информации.

Дипломат также напомнил, что Турция выступает архитектором по целому ряду инициатив, связанных с Украиной, в частности по зерновой сделке. Это говорит о нейтралитете Анкары в данном вопросе.