Турция намерена открыть в Сирии две военные базы

Этот шаг, отмечают арабские источники, укрепит оборонительные возможности страны и обеспечит более эффективное сотрудничество в рамках соглашения о совместной обороне между Турцией и Сирией.

Отмечается, что в соответствии с достигнутыми договоренностями Турция не только предоставит военную помощь Сирии в случае угроз, но и возьмет на себя обязательства по обучению сирийской армии и пилотов. Создание военных баз должно стать ключевым элементом в поддержке обороноспособности Сирии на фоне активизации региональных угроз.

Кроме того, Сирия направила официальный запрос на предоставление турецкого вооружения, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), радаров и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для контроля над границей с Израилем. Ожидается, что первая партия БПЛА будет передана в ближайшее время.

На фоне этих событий продолжается политическая нестабильность в Сирии. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования активизировали наступление на позиции сирийской армии. В декабре 2024 года президент Башар Асад покинул страну, уступив Мухаммеду аль-Баширу, который возглавил кабмин переходного периода. Также Ахмад Аш-Шараа был назначен главой новой сирийской администрации.

Ранее сообщалось, что сирийские военные и спецслужбы задержали двоюродного брата Башара Асада Атефа Наджиба.