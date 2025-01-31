Двоюродный брат Асада схвачен на территории Сирии

В Сирии задержан бригадный генерал Атефа Наджиба, который по материнский линии является двоюродным братом бывшему президенту страны Башару Асаду. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на издание Al Watan.

По словам главы управления общей безопасности провинции Латакия Мустафы Канифати, высокопоставленный офицер был задержан при участии сирийских военных. Ранее Атеф Наджиб был руководителем управления политической безопасности в Дераа.

Канифати утверждает, что за Наджибом якобы числятся «преступления против сирийского народа», поэтому его передали в контролирующие органы для привлечения к ответственности.

Напомним, в конце ноября минувшего года оппозиция начала наступать на позиции армии Сирии. Уже 8 октября ее представители оказались в Дамаске, а Башар Асад ушел с поста и покинул пределы Сирии. Также сообщалось, что у жены экс-президента Сирии было обнаружено онкологическое заболевание.