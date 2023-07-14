Турция не будет разрывать отношения с Россией

Турция не намерена разрывать отношения с Россией и дистанцироваться от нее, несмотря на укрепление контактов с США и Европейским Союзом. Об этом в пятницу, 14 июля, написала газета Sabah.

«Движение в сторону активизации отношений с США и ЕС не следует рассматривать как стремление дистанцироваться от России. Новая эра в отношениях с Западом не должна быть сформулирована как против России. Турция не намерена отказываться от своей позиции активного посредника между Украиной и Россией», – говорится в материале.

Источник отметил, что ожидаемым исходом встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдога с президентом России Владимиром Путиным станет укрепление российско-турецких отношений.

Ранее Эрдоган во время своего пребывания на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что Анкара ожидает Путина в августе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Эрдогана, не смог назвать точную дату встречи двух лидеров.

10 июля Эрдоган сообщил, что одобрит интеграцию Швеции в НАТО только в том случае, если Турцию примут Евросоюз. В этот же день генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции согласился направить документы, необходимые для ратификации заявки Швеции в НАТО в парламент страны.

Комментируя такие шаги, Песков заявил, что Турцию не хотят видеть в ЕС и ей стоит снять розовые очки на этот счет.

24 июня Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в РФ. В частности, лидеры обсудили попытку военного мятежа, которую предпринял руководить ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.