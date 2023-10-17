Турция не спешит одобрять членство Швеции в НАТО

Анкара получает сигналы от Запада о необходимости одобрить кандидатуру Швеции на позицию государства-члена НАТО, но Турция не станет спешить в данном вопросе. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в турецком правительстве.

Сообщается, что Турция планирует отложить ратификацию шведской заявки в октябре, так как хочет увидеть признаки поддержки своей заявки на покупку истребителей F-16. Анкара будет ждать сигналов по этому вопросу от Соединенных Штатов, сообщало ранее информагентство Reuters со ссылкой на источники.

Собеседник издания рассказал, что Анкара регулярно получает сигналы от коллективного Запада о необходимой ратификации для Швеции, вплоть до завершения данного процесса до окончания 2023 года. Тем не менее, Запад не сможет диктовать условия для Турции. Парламент примет решение, проанализировав ситуацию, и не станет с этим спешить, заключил источник.