Эрдоган назвал действия террористов в Сирии «маршем оппозиции на Дамаск»

Турецкий президент высказался о действиях экстремистов в Сирии, назвав их «оппозиционным маршем», передает CNN Turk. Эрдоган выразил надежду, что «продвижение» боевиков пройдет «без инцидентов и сложностей».

Он также сообщил, что якобы предлагал встречу Асаду, но получил отказ. Турецкий лидер подтвердил, что целью экстремистов является Дамаск.

В рядах «Хайят Тахрир аш-Шам»* находятся поддерживаемые Турцией группировки «Султан Мурад»* и «Ахрар аш-Шам»*. Эти вооруженные формирования используют турецкое оружие, включая БПЛА, для атак на сирийскую армию.

Ранее сообщалось, что министерская встреча в астанинском формате по сирийскому урегулированию с участием глав внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции пройдет в столице Катара на Дохийском форуме в субботу, 7 декабря.

*террористические организации, запрещенные в РФ.