Турция предупредила РФ о риске роста напряженности в Черном море

В Турции предостерегли РФ о потенциальном риске роста напряженности на территории Черного моря. Риск вырастет, если военные РФ снова допустят ситуацию наподобие той, что произошла с досмотром сухогруза Sukru Okan. Соответствующее заявление сделали в Центре по борьбе с дезинформацией в администрации турецкого президента Тайипа Эрдогана. Об этом сообщило издание ТАСС .

Как заявили в Центре, после действий с судном Sukru Okan со стороны РФ, турецкая сторона надлежащим образом подчеркнуло необходимость в избежании подобных ситуаций в будущем. Там также указали на то, что сухогруз шел не под флагом Турции, хотя его хозяин и является турком.

Там также заявили, что именно флаг являются решающим фактором для международного права. В Центре указали на то, что досмотр судна произошел в международных водах, а не в турецких.