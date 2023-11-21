Турция проведет консультации с РФ по региональным вопросам

Турецкое Министерство иностранных дел накануне сообщило о проведении политических консультаций между турецкой и российской сторонами. Сообщается, что консультация запланирована на 21 ноября и пройдет в российской столице, на уровне заместителей министров турецкого и российского внешнеполитических ведомств. Об этом сообщило издание РИА Новости.