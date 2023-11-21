Турция проведет консультации с РФ по региональным вопросам
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Турецкое Министерство иностранных дел накануне сообщило о проведении политических консультаций между турецкой и российской сторонами. Сообщается, что консультация запланирована на 21 ноября и пройдет в российской столице, на уровне заместителей министров турецкого и российского внешнеполитических ведомств. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Уточняется, что в ходе консультаций в Москве, стороны планируют обсудить двусторонние и региональные вопросы. Известно, что со стороны Анкары, делегацию возглавит заместитель главы турецкого ведомства Бурак Акчапар. Согласно информации журналистов, с российской стороны будет делегация, возглавляемая двумя заместителями российского министра – Сергеем Вершининым и Александром Грушко.