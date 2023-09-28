Турция решит вопрос доставки зерна из России в Африку

Гюлер отметил, что единственным человеком, который мог бы решить вопрос с зерном из России, является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам министра, глава государства регулярно работает над этой проблемой.

«Что касается отгрузки российского зерна, то наш президент уже сказал, что это произойдет. Необходимо направить эту помощь в восемь африканских стран. Сейчас решаются некоторые административные проблемы, связанные с этим», – сказал Гюлер.

В начале сентября президент России Владимир Путин провел встречу в Сочи с турецким лидером. Стороны обсудили ситуацию вокруг черноморской инициативы, а также другие вопросы, в том числе связанные с Украиной.

Во время саммита «Россия-Африка» Путин заявлял, что РФ готова поставлять зерно нуждающимся странам африканского континента на безвозмездной основе. Речь шла о шести государствах Африки. В ответ на этом глава Турции Эрдоган пообещал помочь России с поставками зерна.