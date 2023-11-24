Турция снова объявила о готовности принять переговоры между Россией и Украиной

Турция выразила готовность снова принять переговоры между Россией и Украиной по урегулированию украинского кризиса. Об этом, в пятницу, 24 ноября, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Об этом он заявил на международном саммите стратегической коммуникации Stratcom. По его словам, достигнуть мир поможет прекращение поддержки со стороны третьих стран, а также коллективные усилия. Слова Фидана приводят РИА Новости.

«При наличии необходимых условий мы готовы вновь принять на своей территории мирные переговоры РФ и Украины», – сказал глава турецкого МИДа.

При этом он подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и считает Крым ее территорией.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Москва готова к переговорам с Киевом, однако, как подчеркивал российский лидер, украинская сторона сама отказывается от контактов с российской. По словам Путина, Украина на законодательном уровне закрепила отказ от общения с Россией.

В марте 2022 года в Анталье встретились главы российского и украинского МИДа Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба. Также в рамках второго тура переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле встретились делегации двух стран.