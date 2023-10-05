Турция ведет подготовку встречи для обсуждения мирного плана по Украине
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Турцией готовится международная встреча, где советники по нацбезопасности разных стран планируют обсудить предложения по достижению прочного мира в Незалежной. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.
Уточняется, что данное мероприятие запланировано на конец текущего месяца в Стамбуле.
Отмечается, что одним из участников встречи будет представитель американского Белого дома США Джейк Салливан, при этом участие России в ней не предусмотрено.
Добавляется, что в рамках встречи будет вестись обсуждение мирного плана Зеленского и планируемого мирного саммита в Киеве.