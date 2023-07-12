Турция все еще выступает против интеграции Швеции в НАТО

Турция все еще может не согласиться на вступление Швеции в НАТО, сообщило турецкое издание Yeni Şafak. Отмечается, что Анкара не поддержит интеграцию, если США и ЕС не выполнят ее условия. Для этого, по данным источника, Брюсселю отводится 2,5 месяца.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией, которая стала официальным членом альянса в апреле. Против Швеции выступила Турция.

«После напряженных переговоров на саммите НАТО Турция решила передать протоколы о вступлении Швеции в НАТО на рассмотрение парламента. Парламент, который закроется 15 июля, приостановит свою работу до 1 октября», – говорится в материале издания. – Если домашнее задание и обещания не будут выполнены, то ожидается, что парламент не одобрит резолюцию».

Одна из причин, по которой Анкара не одобрила присоединение Швеции к блоку, касается курдов. По мнению турецкой стороны, шведские власти укрывают в своем государстве курдских террористов, которые угрожают безопасности Турции. Кроме того, Анкара ни раз делала заявления на фоне акций протеста с сожжением Корана в Швеции.

В понедельник, 10 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Швеция сможет стать членом НАТО только тогда, когда Турцию примут в Евросоюз. После этого заявления генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что турецкий лидер согласился направить документы для ратификации заявки Швеции на присоединение к блоку в парламент Турции.

Конкретных сроков рассмотрения заявки представители альянса и Турции не называют.