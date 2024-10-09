Турция вслед за Россией заблокировала доступ к Discord

Турецкие власти вслед за Россией заблокировали доступ к Discord, сообщил гостелеканал TRT Haber со ссылкой на заявление министра юстиции республики Йылмаза Тунча.

«Принято решение о блокировке доступа к социальной медиаплатформе Discord на территории Турции», — сказал он.

Во вторник, 8 октября, Роскомнадзор официально сообщил о блокировке Discord на территории России. В ведомстве объяснили, что это решение связано с предотвращением использования онлайн-платформы в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для этих действий, а также торговли наркотиками и размещения незаконной информации.

Discord представляет собой многофункциональный мессенджер, поддерживающий голосовые и видеозвонки. Приложение доступно на всех основных платформах, таких как Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, а также на консолях PlayStation и Xbox.

Изначально Discord был разработан как удобное средство общения для геймеров, но вскоре его популярность значительно возросла. Во время пандемии COVID-19 и вынужденной самоизоляции учебные заведения и компании начали использовать Discord для видеоконференций.

Ранее сообщалось, что в мессенджере Telegram появятся новые функции.