В Telegram появятся новые функции
Несколько долгожданных функций появятся в Telegram
Фото: [freepik.com]
В популярном мессенджере появятся 10 новых функций. Речь идет про Telegram. Среди обновлений: подарки, хэштеги и возможности при редактировании сообщений. Об этом написал Павел Дуров в своем блоге.
Павел Дуров анонсировал обновления в работе с мессенджером Telegram. Они будут включать в себя пять улучшений в подарках, три в хэштегах и несколько уникальных возможностей. Пользователи плафтормы смогут добавлять к своему сообщению после его отправки фото или видео, а также видеть, во сколько было отредактировано сообщение.
Кроме того, Дуров отметил оперативность работы своей команды. Она за сутки подготовила макеты предложенных обновлений.
Неудивительно, что команда Telegram сформировала то, как сегодня работает большинство приложений для обмена сообщениями, внося свой вклад практически во все инновации в области коммуникации
Павел Дуров
Сооснователь Telegram