В Telegram появятся новые функции

В популярном мессенджере появятся 10 новых функций. Речь идет про Telegram. Среди обновлений: подарки, хэштеги и возможности при редактировании сообщений. Об этом написал Павел Дуров в своем блоге.

Павел Дуров анонсировал обновления в работе с мессенджером Telegram. Они будут включать в себя пять улучшений в подарках, три в хэштегах и несколько уникальных возможностей. Пользователи плафтормы смогут добавлять к своему сообщению после его отправки фото или видео, а также видеть, во сколько было отредактировано сообщение.

Кроме того, Дуров отметил оперативность работы своей команды. Она за сутки подготовила макеты предложенных обновлений.