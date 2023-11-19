Турция заявила о близости разрыва дипотношений с Израилем

Анкара может в самое ближайшее время разорвать дипломатические отношения с Израилем, исходя из непрекращающихся обстрелов израильской армией мирных палестинцев в секторе Газа, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.

В то же время, как отметил глава турецкой дипломатии, решение разорвать все дипотношения с Израилем должно быть, для достижения реального эффекта, одновременным для нескольких стран.

«С самого начала конфликта мы заняли принципиальную позицию: решения должны приниматься одновременно многими исламскими странами, странами мира, даже в Латинской Америке, чтобы они были более мощными», - цитирует Фидана арабский телеканал Al Jazeera.

Глава МИД Турции открыто призвал все исламские государства поддерживать, как один, друг друга, действую единым фронтом.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием Наводнение Аль-Акса уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».