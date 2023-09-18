Турция замечает попытки очернить российский проект по газовому хабу

Анкара все чаще замечает дезинформацию о предложенном Россией проекте газового хаба на территории Турции. Цели подобной дезинформации ясны – очернить проект и выставить его бесперспективным. В то же время, те, кто этим занимается, не осознают выигрышность проекта для всех вовлеченных сторон. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого президента.

В четверг информационное агентство Reuters сообщало о том, что российский проект откладывается на фоне разногласий в вопросе руководства. Несмотря на это, между Турцией и Россией не было никаких разногласий, а Анкара занята изучением рынка для активной работы, подчеркнул источник издания.

Источник рассказал, что стороны продолжают обсуждать проект и способы его реализации. Он подчеркнул, что во время переговоров тщательно прорабатываются детали и обозначил, что целью этого проекта является обеспечение энергетической безопасности и баланс в подходе к ценам на рынке.