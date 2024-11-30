Туск анонсировал возведение на границе с Украиной военных укреплений для защиты от неизвестного «агрессора»

Польша намерена возвести оборонительные сооружения на границе с Украиной. Об этом в субботу, 30 ноября, в ходе инспекции аналогичных укрепрайонов на польско-российской границе заявил премьер страны Дональд Туск.

По его словам, все это возводится в рамках одобренных правительством Польши программ «Восточный щит» и «Балтийской линии обороны» — строительства 700 километров укрепленной госграницы.

Напомним, заявленные Варшавой меры, в которых предсказуемо участвуют Латвия, Литва и Эстония, направлены, как не раз утверждали польские власти, против соседних России и Белоруссии.

«Все, что мы здесь делаем, и мы будем делать это также на границе с Беларусью и Украиной, должно отпугнуть и отпугнуть возможного агрессора, поэтому это действительно инвестиция в мир», — сказал Туск, его цитирует Reuters.

Любопытно, о каком именно «агрессоре», стремящемся напасть на Польшу именно со стороны Украины, премьер-министр почему-то не уточнил.