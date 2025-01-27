Туск осудил Маска за слова о чувстве вины немцев за преступления нацистов

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал американского предпринимателя Илона Маска за слова о том, что граждане Германии не должны испытывать стыд за преступления нацистов. Об этом Туск сообщил на своей странице соцсети.

«Слова, которые мы услышали от главных участников мероприятия AFD о необходимости забыть немецкую вину за преступления нацистов, звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно, когда часы отделяют нас от годовщины освобождения Освенцима», — написал глава польского правительства.

О том, что немцы не должны чувствовать вину за преступления, совершенные фашистской Германией, Маск заявил 25 января во время предвыборного мероприятия АдГ. Миллиардер сказал, что «дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек».

Ранее сообщалось о том, что в Германии обвинили Маска в переходе «границ допустимого» между двумя странами.