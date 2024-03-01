Туск: Польша закроет украинскую границу, если ее требования не услышат

Польша закроет украинскую границу в случае, если ее требования не будут услышаны в Брюсселе и Киеве. Соответствующее заявление сделал польский премьер-министр Дональд Туск в ходе беседы с журналистами.

Премьер Польши рассказал, что беседовал с украинским коллегой Денисом Шмыгалем по этому вопросу. По словам Туска, премьер-министр Украины предполагал, что до момента решения на европейском уровне, Киев готов закрыть границы, если речь идет о товарообороте.

В то же время Туск указал на то, что данное решение будет иметь последствия и они будут двусторонними. Это не лучший исход, но если польские постулаты не смогут найти отклика среди брюссельских и украинских партнеров Варшавы, государство будет вынуждено пойти на это, заявил премьер.