Туск прокомментировал намерение Трампа присоединить Канаду и Гренландию

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил обеспокоенность спорными заявлениями команды нового президента США Дональда Трампа о притязаниях на Канаду и Гренландию.

Польский премьер в беседе журналистами после окончания саммита стран НАТО Балтийского региона отметил, что такие высказывания сторонников Трампа могут дестабилизировать международные отношения и вызвать негативные последствия для сотрудничества между Европейским Союзом (ЕС) и США. Слова Туска приводит РИА Новости.

«Все мои собеседник согласились с очевидной для Польши позицией, что отношения Европы и США являются бесценными», — сказал премьер-министр.

Трамп, который вновь обозначил свои амбиции в отношении Гренландии, утверждает, что остров должен стать частью США, чтобы противостоять растущему влиянию Китая и России в Арктике.

Эта идея была впервые озвучена в 2019 году, но была отвергнута как властями Гренландии, так и Дании. Тем не менее, Трамп не намерен останавливаться и продолжает продвигать инициативы, связанные с присоединением Канады к США и возвращением контроля над Панамским каналом.

Ранее издание Patriot Polling раскрыло, сколько жителей Гренландии выступают за слияние с США.