Туск заявил о высоких шансах на приостановку боевых действий между Украиной и Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что шансы на временную приостановку боевых действий на Украине достаточно высоки. Таким мнением он поделился во время выступления в Техническом институте ВВС в Варшаве, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

По словам Туска, уже сейчас видны признаки возможного перемирия, но Варшаве стоит готовиться к развитию любых событий.

«Однако это ни в коем случае не меняет нашу ситуацию. Польша должна быть готова к самообороне, независимо от развития ситуации на российско-украинском фронте», — сказал Туск.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает защищать свои интересы в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но предпочитает добиваться результатов мирным путем.

Тем временем США ужесточили позицию по украинскому конфликту. Президент Дональд Трамп ранее объявил о введении 100% импортных пошлин против России, если в течение 10 дней (ранее говорилось о 50 днях) стороны не достигнут договоренностей по урегулированию конфликта.

Ранее вице-президент польского государственного оборонного концерна PZG Ян Грабовский объявил о намерении организовать совместное с Украиной производство вооружений в Польше.