Twitter изменил логотип на английскую букву X и убрал изображение птицы

Соцсеть сменила изображение – теперь вместо голубой птицы пользователи видят английскую белую букву X с черным контуром. Есть и другой вариант – на аватарке официального аккаунта буква X черная и расположена на белом фоне. Если зайти на страницу входа в Twitter*, буква будет голубой.

23 июля владелец соцсети Илон Маск анонсировал изменения в ее оформлении.

Twitter* был запущен в 2006 году. Соцсеть основал предприниматель Джек Дорси. Американская компания активно сотрудничала с властями и спецслужбами США.

Маск купил Twitter*в апреле 2022 года. Сумма сделки составила 44 млрд долларов. После того, как американский бизнесмен приобрел соцсеть, в ней произошли изменения.

Во-первых, Twitter Inc. присоединилась к компании X Corp и перестала существовать как отдельное юридическое лицо. Во-вторых, Маск уволил 50% сотрудников компании. В-третьих, после прихода Маска соцсеть сняла несколько громких блокировок – был, например, разблокирован аккаунт экс-президента США Дональд Трампа.

Кроме того, Twitter* отменил запрет на дезинформацию, связанную с коронавирусом, а в апреле 2023 года из правил были убраны особые запреты интернет-травли трансгендеров.

*заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры РФ