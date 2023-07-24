Twitter изменил логотип на английскую букву X и убрал изображение птицы
Фото: [© SOPA Images via ZUMA Press Wire]
Социальная сеть Twitter* изменила логотип. Об этом свидетельствует обновленная страница ресурса.
Соцсеть сменила изображение – теперь вместо голубой птицы пользователи видят английскую белую букву X с черным контуром. Есть и другой вариант – на аватарке официального аккаунта буква X черная и расположена на белом фоне. Если зайти на страницу входа в Twitter*, буква будет голубой.
23 июля владелец соцсети Илон Маск анонсировал изменения в ее оформлении.
Twitter* был запущен в 2006 году. Соцсеть основал предприниматель Джек Дорси. Американская компания активно сотрудничала с властями и спецслужбами США.
Маск купил Twitter*в апреле 2022 года. Сумма сделки составила 44 млрд долларов. После того, как американский бизнесмен приобрел соцсеть, в ней произошли изменения.
Во-первых, Twitter Inc. присоединилась к компании X Corp и перестала существовать как отдельное юридическое лицо. Во-вторых, Маск уволил 50% сотрудников компании. В-третьих, после прихода Маска соцсеть сняла несколько громких блокировок – был, например, разблокирован аккаунт экс-президента США Дональд Трампа.
Кроме того, Twitter* отменил запрет на дезинформацию, связанную с коронавирусом, а в апреле 2023 года из правил были убраны особые запреты интернет-травли трансгендеров.
*заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры РФ