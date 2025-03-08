Тысячи американцев выступили против политики Трампа в сфере науки
Политика Трампа в сфере науки спровоцировала протесты в Вашингтоне
Фото: [pxhere.com]
В Вашингтоне тысячи человек бастуют в знак протеста против политики президента США Дональда Трампа по сокращению финансирования науки, передает РИА Новости.
Митинг организовала группа Stand Up for Science («Встань на защиту науки»).
В Вашингтоне мероприятие проходит в центре города перед Мемориалом Линкольна. Участники протестов вышли на улицу с плакатами и баннерами с надписями «спасите американскую науку», «наука вне политики», «наука спасает жизни», «будут ли у нас еще ученые, чтобы заменить меня?». Кроме того, некоторые призывали ликвидировать Департамент по повышению эффективности работы правительства (DOGE).
Некоторые участники акции были одеты в медицинские халаты.
Волна протестов прокатилась и по другим американским городам.
Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал расходы на образование при Байдене неоправданными.