Трамп назвал расходы на образование при Байдене неоправданными
Трамп шокирован расходами на образование при Байдене
Фото: [pxhere.com]
Президент США Дональд Трамп заявил, что расходы на образование в стране не оправданы, так как при администрации Байдена Америка оказалась на последней строчке рейтинга.
«Больше всех тратим из расчета на ученика, намного больше. Но в последний год Байдена мы в рейтинге оказались на самом последнем месте», - сказал Трамп в Белом доме.
Американский лидер пообещал, что в ближайшее время департамент эффективности государственного управления (DOGE) проведет проверку в структурах министерства образования.
Ранее сообщалось о том, что в США более 70% учеников восьмых классов плохо читают и считают.