У Армении нет такого права: заявление Пашиняна про ОДКБ оказалось пустым трепом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна приостанавливает участие в ОДКБ. Причиной этому стало то, что договор о коллективной безопасности якобы не выполнялся в отношении государства.

Политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» объяснил шаг Армении, отметив, что заявление главы местного правительства не изменит буквально ничего.

«Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «заморозке» участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности, сделанное вчера в его интервью французскому телеканалу France 24, это один из ярких примеров политической демагогии. Напомню, в положении о порядке приема и выхода из ОДКБ такого понятия как «заморозка участия» нет. Есть право на выход», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чтобы покинуть организацию, объяснил он, государство-член должно урегулировать свои обязательства перед организацией, в том числе и финансовые, и за полгода до предполагаемой даты подать соответствующее заявление генсеку ОДКБ. Ничего подобного армянская сторона не сделала и даже не пытается сделать. Да, Пашинян сознательно игнорирует участие в работе ОДКБ. Вот только статуса страны-члена организации это не обнуляет.

«Политика Пашиняна объяснима. С одной стороны, он — ставленник Запада, а значит исполняет задачу по превращению Армении в источник внешнеполитических проблем для России. Но с другой стороны, курс на предательство своих союзников и национальных интересов собственной страны еще никогда и никого не доводил до добра — Пашинян понимает, что ухудшение отношений с Россией приведет к тому, что Армения окажется один на один с недружественным окружением», — отметил эксперт.

Турция и Азербайджан в военном отношении кратно сильнее Армении, добавил политолог, и если страна лишится единственного военно-политического «зонтика» в лице ОДКБ, то сразу же встанет вопрос о проходящем по армянской территории Зангезурском коридоре, соединяющем азербайджанский анклав Нахичевань с самой республикой.

«Даже несущественная провокация приведет к тому, что Армению буквально сомнут. НАТО не будет помогать режиму Пашиняна. Вот поэтому он не пытается добиться закрытия российских военных баз на территории Армении, поэтому будет и дальше «заминать» инициативы своих западных кураторов по выходу из ОДКБ, при этом мотая нервы российскому руководству. Никаких реальных ресурсов — ни политических, ни военных — у него нет, есть только талант демагога. Как видим, он использует эти свои способности и в отношениях с Западом», — заключил Сипров.

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