У Дурова потребовали заблокировать каналы консерваторов Румынии

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о поступившем от «западноевропейского правительства» запросе на блокировку каналов, которые ведут консерваторы в Румынии.

Предприниматель высказался о ситуации в личном блоге. Там он сообщил о категорическом отказе выполнять требования некой европейской страны. При этом Дуров намекнул на Францию, сопроводив пост эмодзи «багет».

Традиционно основатель мессенджера не планирует ввязываться в политические истории. По его словам, консерваторы и представители других политдвижений такие же пользователи, которым он не собирается ограничивать свободу при использовании Telegram.

«Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы. Вы не можете «защитить демократию», разрушая демократию. Вы не можете «бороться с вмешательством в выборы», вмешиваясь в выборы сами. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

На фоне этого заявления Дуров также изменил название своего канала: он убрал франкофицированную версию фамилии «Du Rove». Теперь он просто — Pavel Durov.

Напомним, что в Румынии стартовал второй тур повторных президентских выборов. Основными соперниками стали кандидат от национал-консервативной партии AUR Джордже Симион, а также мэр Бухареста Никушор Дан. Правящая коалиция, включая социал-демократов и либералов, потерпела поражение в первом туре.

Ранее сообщалось, что Дуров поздравил россиян с Днем Победы.